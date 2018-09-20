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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

‘Esnaf zor durumda’

20 Eylül 2018, Perşembe 17:52
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı bankaların POS cihazı komisyonlarını fahiş şekilde arttırdığını belirterek, “Esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor, bu oranlar düşürülmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazı komisyonlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkârların çok yüksek kâr oranlarına sahip olmadığını belirtti. TESK Başkanı Palandöken,”Zaten az olan esnafın gelirine bir de bankalar ortak oluyor. POS cihazı komisyon oranlarını fahiş şekilde arttıran bankalar var ve esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor. POS cihazı kullanımı ve komisyonları düşürülmeli. Sadece POS değil birçok kalemde ekonomik dalgalanmayı bahane ederek işlem ücreti, POS cihazının yazılımı bakımı vb gibi adlar altında kesintiler yapılıyor.” diye konuştu.

Gelirin yüzde 10’u bankalara gidiyor

Palandöken, esnafın gelirinin yüzde 10’unun bankalara gittiğine dikkati çekerek, “Paranın, POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Ertesi gün parasını almak isteyen esnaf da bu oranların altında eziliyor. Öyle ki 1 ay öncesine kadar 1.10 ile 1.30 olan POS cihazlarından alınan komisyon oranları son bir ayda yüzde 2’ye çıkarıldı. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak. Bu durum zamanla hem halkı hem de esnafımızı mağdur edecektir.’’ ifadelerini kullandı. Yüksek kredi faizlerine de değinen Palandöken, kredi faizlerinin yüzde 4’ü geçtiğini, yüksek kredi faizleri ve komisyon oranlarından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler: tesk, palandöken, pos cihazı
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