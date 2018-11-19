Esnafsız büyüme olmaz

Perakende yasasının yeniden düzenlenerek kuralların konulması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2015 Ocak ayında yürürlüğe giren perakende yasası maalesef ihtiyaca cevap vermiyor. Perakende yasası esnaf ve sanatkârın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve bununla birlikte tam olarak uygulanmalı. Uygulamaya geçmeyen yasanın esnafımıza hiçbir faydası olmuyor” dedi.

Ekonomik kalkınma ve büyümenin içerisinde esnafın payının büyük olduğunu kaydeden Palandöken şunları söyledi: “Ülkemizin ekonomik dalgalanmadan hızla sıyrılması ve büyüme hedeflerine uygun adım devam etmesi sevindirici. Fakat bu ekonomik kalkınma ve büyüme hedeflerinin içerisinde esnafın payı yadsınamaz. Bakkalı, berberi, terzisi, kuaförü, manavıyla birlikte 2 milyon esnafımız ekonominin hayat damarlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme için, esnafın gelişmesini engelleyen tüm sorunları ortadan kaldırmak, esnafı desteklemek ve korumak, büyüyen pazarlardan yararlanması için teşvik etmek ilk hedeflerden birisi olmalıdır. Esnafın haklarını hukuki bir zeminde korumak temel önceliklerden sayılmalıdır.” Recep Gören - Ankara

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