Et Balık kurumu özelleşti, et ithal eder hale geldik

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, şeker fabrikalarının özelleştirilme süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gözet, “Günümüzde yaşadığımız et üretimimizdeki, hayvancılıkta çektiğimiz sıkıntıları inceleyip ondan sonra şeker fabrikalarının özelleştirilip yada özelleştirilmemesine karar verelim” dedi. Türkiye’nın geçmişte kötü bir tecrübe yaşadığını ve bugün bedelini ağır bir şekilde ödediğini söyleyen Talat Gözet, “Ülkemiz hayvancılığının – besiciliğini ayakta tutan destekleyen, organize eden Et – Balık kurumumuz vardı. (Yeni adı ile Et –Süt Kurumu) ve bu kurumun 30 civarında mezbahanesi bulunuyordu. 1953 ile 1987 yılları arasında kurulan bu tesislerde vatandaşın, çiftçinin hayvanları satın alınıp kesiliyor ete çevriliyordu. Besicilikle uğraşan vatandaş bu kuruma güvenip hayvanını yetiştirip besliyordu. Vatandaş buna güveniyordu. Bu güvenden dolayıda hayvancılığımız büyüyor ve et üretimimiz her yıl artıyordu ve bugün yaşadığımız et ithalatı konusu gündeme bile gelmiyordu. Çünkü hayvan sayımız, et üretimimiz yeterliydi” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

***

Okumak için tıklayınız:

Et ve Süt Kurumu, 60 bin baş sığır ''ithal'' edecek