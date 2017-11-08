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Euro'nun yeni rekoru

08 Kasım 2017, Çarşamba 20:33
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklentilerin yanında, vize gerginliğinde gelişmeler ve jeopolitik risklerle yükselen dolar 3.90 lirayı gördü, euro da 4.5226 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı. Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3.9422 lira ile tarihi rekor düzeye yükseldi.

Küresel piyasalarda  ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimlerini yakında yürürlüğe sokarak para birimini güçlendireceğine ilişkin beklentilerle dolar güçlenirken, jepolitik riskler ve ABD ile vize sorunu konusunda karşılıklı açıklamaların etkisiyle, lira gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenler arasında yer alıyor.

Merkez Bankası'nın TL likiditesini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile dün 3.83 - 3.85 lira aralığında hareket eden dolar, günün ilk işlemlerinde 3.8870 liraya kadar yükseldikten sonra hızla tırmanarak 3.90 lirayı gören dolar 3.87 - 3.88 lira aralığına, euro da 4.5226 liralık rekordan 4.49 - 4.50 lira aralığına döndü.

Borsa İstanbul Endeksi ise, yüzde 0.51 yüselişle 112  bin 848 puandan başladığı işlemlerde eksiye düşerek, yüzde 1.04 düşüşle 111 bin 99 puana kadar geriledi ve günü yüzde 0.34 düşüşle 111 bin 895 puandan kapattı.

Gözler ABD ziyareti ile ilgili gelişmelerde...

İş Yatırım'ın, "Gözler ABD ziyareti ile ilgili gelişmelerde..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı:

"Başbakan Binali Yıldırım’ın Başkan yardımcısı Pence ile Çarşamba günü yapacağı görüşme, Texas saldırısında hayatını kaybedenlerin cenaze töreni dolayısıyla Perşembe gününe ertelendi.

"Gözler toplantının ardından yapılacak açıklamalarda olacak. Bu arada ABD tarafı vize başvurularında öğrencilere ilk önceliği vereceğini açıkladı.

"Evvelsi günkü kapanış itibarı ile vize krizi öncesi kayıplarını geri alarak GÖÜ endeksinin üzerinde getiri elde eden Türkiye endeksi dünkü düşüşün ardından göreceli olarak tekrar yüzde 1.5 civarında eksiye geçmiş oldu (vize krizi öncesine göre)."

DHA

Etiketler: euro
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