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14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Euro tarihi rekor kırdı

14 Kasım 2017, Salı 12:45
Dün günü 3.88 seviyesinden tamamlayan dolar kuru yeni günde 3.87 civarında sakin bir seyir sürerken, euro kuru tarihi rekorunu kırdı. Piyasalar hazine ihalelerini takip edecek.

Sabah saatlerinde 4.52 seviyesinde hareket eden euro/TL, 4.5422 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolarda küresel değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor.. Piyasalar bugün Hazine'nin iki ve 10 yıllık gösterge tahvil ihalelerini izleyecek.

Bu sabah güne 3.8710/3.8750 seviyesinden başlayan dolar kuru; saat 12:02 itibarıyla 3.8750 seviyesinden işlem görürken, euro kuru 4.5344 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar ise 1.1707 seviyesinde hareket etti.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan iç borç çevirme oranları son dönemde TL varlıklarda baskı yaratan unsurlardan biri olarak öne çıkarken, piyasalar ihalelere gelecek talebi izleyecek.

TL'de ayrıca dolarda küresel değerlenme, ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı yaratmaya devam ederken; 3.85-3.89 bandındaki hareket sürüyor.

Yurt dışında saat 11.30'da İngiltere TÜFE, saat 12.00'de Almanya ZEW eğilim endeksi, Euro Bölgesi GSYH ve sanayi üretimi, saat 15.30'da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE verileri açıklanacak.

Hürriyet

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