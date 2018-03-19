Euro/TL, 4.84 ile rekor kırdı

Dolar/TL sert yükselişlerin görüldüğü geçen haftanın ardından yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı.

Saat 08:00'da 3.9340'tan başlayan dolay, saat 11.25'te 3.9440 bandında yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8407 ve sterlin/TL 5.4961 ile rekor kırdı. FED KARARI BEKLENİYOR Diğer taraftan dolar endeksi 90 seviyesinin hemen altında güçsüz bir görünüm çiziyor. Piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi. Bankanın bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının sıklığına işaret eden mesajlar önemli olacak.

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.