Euro yatırımcısını güldürdü

TÜİK verilerine göre euro, şubatta yüzde 0,85 ile yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olurken, BIST 100 endeksi yüzde 1,19 oranında kaybettirdi.

TÜİK, şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçları reel getiri oranları istatistiklerini yayımladı. Buna göre şubatta aylık en yüksek reel getiriyi euro sağladı.

Euroda reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85 oldu. Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74, külçe altın yüzde 2,35, dolar yüzde 2,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,46, dolar yüzde 0,50 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Euro altı aylıkta da lider

BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,20 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,07 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,51 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,63 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,65 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,41 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.