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24 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Euro, yeni rekor düzeye tırmandı

24 Kasım 2017, Cuma 13:33
Rekor düzeylerin ardından dün 3.90 liraya kadar gerileyen dolar bugün yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Küresel piyasalarda dolar karşısında yükselen euro da 4.6911 lira ile yeni rekor düzeye tırmandı.

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) "düşük enflasyon endişelerinin" artmasıyla küresel piyasalarda 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1871 dolara kadar yükseldi. Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin "düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması" oldu.

Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, dün lira/dolar paritesine de yansıdı ve önceki gün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmandı. Dolar dün 3.90 lira düzeyine kadar indikten sonra, yeniden toparlandı ve Şükran Günü nedeniyle küresel piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 3.9513 liraya kadar yükseldi.

Euro da önceki gün yükseldiği 4.6747 liradan dün 4.61 liraya kadar indikten sonra, küresel piyasalardaki yükselişe bağlı olarak 4.6911 liraya kadar çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.88 düşüşle 105 bin 26 puandan kapattığı dünkü işlemlerin ardından yeni güne de yüzde 0.29 düşüşle 104 bin 721 puandan başladıktan sonra 104 bin 338 puana kadar indi.

DHA

Etiketler: euro, dolar
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