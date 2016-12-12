Evidea 2 milyon TL’lik yatırımla ilk mağazasını açıyor

Mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Evidea.com, 2 milyon TL'lik yatırımla ilk mağazasını açıyor.

Mağazanın öne çıkan en önemli özelliği müşteri dostu ürünmatikler. Türkiye’de ilk defa perakendeyi teknoloji ile buluşturacak ürünmatikler sayesinde mağazaya sığmayan binlerce ürün mağazadan sipariş alınıp, evlere teslim edilebilecek. Yüz binlerce ürünü en uygun fiyat avantajı ile sunan, mobilya ve ev dekorasyonu alanında Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitesi Evidea.com, ilk fiziksel mağazasını açıyor. 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Maltepe'de açılacak mağaza, toplamda 2 milyon TL'lik yatırımla hayata geçiyor. 2017 yılında mağaza sayısını artırmayı hedefleyen Evidea.com, internetteki yüz binlerce üründeki en uygun fiyat avantajını Maltepe mağazasına taşıyacak.

2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki mağazasıyla internetteki fiyatları müşterilere sunarak, avantajlı alışveriş keyfi yaşatacak Evidea.com, hem ürüne dokunmak isteyen müşteriler için bir alternatif olacak hem de teknolojik alt yapısı ve müşteri dostu mağaza tasarımı ile kolay ve hızlı alışverişin yeni adresi olacak. Türkiye’de ilk defa perakendeyi teknoloji ile buluşturacak ürünmatikler sayesinde müşteriler mağazaya sığmayan binlerce ürünü, ürünmatikler aracılığıyla seçerek evlerine teslim alabilecekler.

“Mağaza sayımızı hızlıca artıracağız”

Evidea.com olarak açacakları mağazayla birlikte e-ticaretteki başarılarını ve sektörel liderliklerini pazara da yansıtmayı hedeflediklerini belirten Evidea.com Kurucu Ortağı Tuğberk Keselioğlu, şunları söyledi: “2016 yılı itibari ile hedeflediğimiz büyüme hedeflerini gerçekleştirdik. Mobilya ve ev dekorasyonu kategorilerinde e-ticarette sektör lideri olmaya devam ediyoruz. 10 Aralık’ta açılışını yapacağımız mağazamızla birlikte 2017’ye güçlü bir giriş yapıyoruz. Mağaza sayımızı hızlıca arttırarak, e-ticaretteki gücümüzü mağazalarımıza yansıtacağımıza inanıyoruz.”

Evidea.com, internet sitesi üzerinden 8 ana kategori altında bin 500 kategoride 500'den fazla markadan 300 bin ürün sunuyor. Açılacak mağazada ise yüz binlerce ürün müşteriyle buluşacak. E-ticaret genelinde de ilk 5 sırada yer aldıklarını hatırlatan Evidea.com Kurucu Ortağı Timur Tandoğar ise şunları söyledi: “Hiçbir yerde bulunmayacak kadar ürün çeşitliliğine sahip Evidea.com, geniş tedarik ağı ve üreticilerle yaptığı özel anlaşmalar ile en uygun fiyat avantajlarını sunuyor. Dijital pazarlama ve teknoloji alanındaki trendleri yakından takip eden bir şirket olarak, müşterilerimize avantajlı fiyatları mağazamızda sunmaya devam edeceğiz.”