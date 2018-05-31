Faiz artışına devam

İngiltere’nin başşehri Londra’da yatırımcılarla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz arttırımı sinyali verdiği bildirildi.

Reuters ve Bloomberg’in haberlerine göre iki gün süren toplantılarda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası’nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi. Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi, içeriden toplantı izlenimlerini Reuters muhabirleri Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı. İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya’nın ‘uzlaşmacı’ bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı. Yatırımcılardan biri “Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan’dan işittiklerimizden farklıydı” diye konuştu. Yatırımcı, “Bu kararların hepsine Erdoğan’ın ya doğrudan ya da ‘bak Mehmet, TL’yi tekrar kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yap’ diyerek onay verdiğine inanmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.