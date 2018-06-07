Faiz arttırmak çözüm mü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dördüncü olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada Merkez Bankası’nın politika faizini 125 baz puan arttırarak yüzde 17.75’e çıkardığı ifade edildi. Karar sonrası kur yüzde 2’nin üzerinde düşerek 4.57’den 4.45’e kadar geriledi. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 50-100 baz puan artırmasını bekleniyordu. TCMB, 23 Mayıs’ta gerçekleştirdiği ara PPK’da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan arttırmasının ardından 28 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı. Faiz arttırılmasını değerlendiren sosyal medya kullanıcıları farklı platformlardan yaptıkları çağrılarda ‘faiz arttırmak çözüm değil, mesele üretimi arttırmak’ değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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