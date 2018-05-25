Faiz çare olmadı

ULUSLAR ARASI BASINDA, MB’NIN 300 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMINI “AÇIK YARANIN ÜSTÜNÜ YARA BANDIYLA KAPATMAYA” BENZETİLDİ VE PİYASADA ARTIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENTİSİNİN OLDUĞU İFADE EDİLDİ.

UlUslar arası basında yayımlanan yorum ve analizlerde, Türk lirasındaki değer kaybında Erdoğan’ın faiz karşıtı söylemleri ve Merkez Bankası ile ilgili açıklamalarının kurumun bağımsızlığıyla ilgili yarattığı kaygıların önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor. Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz artırımını “açık yaranın üstünü yara bandıyla kapatmaya” benzetti ve piyasada artışların devam etmesi beklentisinin olduğunu ifade etti.

Bloomberg’e konuşan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, 300 baz puanın “asgari bir artırım” olarak nitelendirdi ve “Liradaki zayılamaya bağlı olarak tüketici enlasyonunun artmasıyla birlikte yeni faiz artırımları içinde beklentiler sürecek” dedi. Commerzbank analisti Tatha Ghose de kurda istikrarın sağlanabilmesi için faizlerin yüzde 20 seviyesine kadar yükseltilmesinin gerekebileceğini ifade etti. ABD’nin bir diğer önde gelen gazetesi New York Times gazetesi de liradaki değer kaybının Erdoğan’ın tekrar seçilme şansını tehlikeye attığını öne sürdü. Gazetede Carlotta Gall imzasıyla yayımlanan yazıda, kurdaki yükselişin seçim kampanyasını başlatmaya hazırlanan Erdoğan için “olabilecek en kötü zamanda” geldiği belirtildi.

Özel sektör aşırı döviz borçlusu

Özel sektör aşırı döviz borçlusu ve aşırı döviz açık pozisyonuna sahip. Açık pozisyon tutarı 223 milyar dolarla rekor düzeye çıktı. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım yazısında, ‘’Döviz kurunda meydana gelecek yüzde 10’luk kalıcı artışın özel sektör üzerinde yaratacağı yük yıllık 22 milyar dolar kadar. Bu da özel sektörün yıllık bütün kârını alıp götürecek büyüklükte bir rakam. Kaldı ki bu yılki sepet kur artışı yüzde 20’yi geçti ve bu 2 yılık kârın erimesi demek. Çok önemli bir seçime gidiliyor. Türkiye’nin yönetim şekli değişiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir tek kişi üzerine kurulu. Artıları olduğu gibi eksileri de var. Bütün bu risklerin gelip yansıdığı yer döviz kuru. Spekülasyon, kendini koruma, sermaye çıkışı hepsi bir araya gelince dolar çok kolaylıkla ve hızla 4 TL’den 5 TL’ye doğru tırmandı.’’ ifadelerine yer verdi.

Ekonomi hukukla düze çıkar