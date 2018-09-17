Faiz de durduramıyor

Yeni haftaya 6.15 TL seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirerek 6.28’i gördü.

Kriz doğru teşhisle çözülür Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 6.25 puanlık faiz artışıyla 6.01 TL seviyesini test eden dolar/TL yeni haftaya 6.15 TL seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde 6.28’i gördü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 13 Eylül’de 6.25 puanla beklentilerin üzerinde artırmasının hemen ardından 6.44 seviyelerinden 6.01’e kadar gerileyen dolar/TL perşembe gününü 6.17 civarında tamamlamıştı. Kur, 6.10 civarında başladığı cuma gününde ise 6.02-6.15 bandında dalgalanmıştı. Gözler 20 Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program’da (OVP). İlk kez 5 yıllık olarak hazırlanacak OVP, ekonominin yeni yol haritasını çizecek.

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