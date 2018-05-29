Faizde dünya ikincisiyiz

Döviz kurundaki yukarı yönlü dalgalanmaya karşı Merkez Bankası’nın bir hafta içinde 3 müdahalesi, Türkiye’yi faizde dünyada ikinci sıraya taşıdı.

T24’te yer alan habere göre, politika faizini yüzde 16.50’ye getiren Türkiye, şu an dünyada Arjantin’den sonra en yüksek reel faizi veriyor. Türkiye ekonomi yönetimi, hem yabancı yatırımcıların ilgisini yükseltmek hem de doları frenlemek için arka arkaya faz adımları attı. Merkez Bankası, para politikası bileşimini sadeleştirdi ve bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50’ye eşitleneceğini açıkladı. Faiz artışı sonrasında küresel faiz tablosunda Türkiye’nin yeri de değişti. Türkiye hem nominal hem de reel açıdan dünyada en yüksek faiz veren ülkeler arasına katıldı. Şu an dünyada en yüksek faizi yüzde 40 ile Arjantin veriyor. Ekonomisi alarm veren ve parası yılbaşından bu yana dörtte birden fazla değer kaybeden Arjantin ay başında faizini 675 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkarmıştı. Sınır ekonomiler olarak tabir edilen az gelişmiş ülkeler dışarıda bırakıldığında nominal faizde Türkiye’nin önündeki diğer ülkeler, Ukrayna (yüzde 17) ve Mısır (yüzde 16.75) oldu.