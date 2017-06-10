Faizin olduğu sistemde sömürü vardır

MÜSİAD’ın yeni Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, faizle dönen bir ekonominin rant ekonomisi olduğunu belirterek, “Faizin olduğu bir sistemde her zaman sömürü vardır” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yeni Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, faizle dönen bir ekonominin rant ekonomisi olduğunu belirterek, “Faizin olduğu bir sistemde her zaman sömürü vardır” dedi. Abdurrahman Kaan, mevcut ekonomik sistemin bütün piyasa aktörleri üzerinde ‘faizsiz bir ekonomi mümkün değil’ algısı oluşturduğunu belirterek, “Biliyoruz ki faiz olmazsa olmaz bir koşul değil. Kendi firmam olarak da söyleyeyim; ilk 500 firmanın içindeyiz, ama biz krediyle çalışmıyoruz. Bugün piyasadaki bütün aktörler ‘Kredisiz bir hayat düşünülemez ve kredisiz büyüme olmaz’ tarzında yaklaşım içinde.” biçiminde konuştu.

‘ALTERNATİF MODEL’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Şubesi’nin düzenlediği geleneksel iftar programında konuşan Kaan, kâr odaklı ve üretimi besleyen faizsiz çözümlerin oluşturulması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Önümüzdeki süreçte yeni bir alternatif model ortaya koyacağız” dedi. Kaan, “Girişimci iş adamlarının yatırımdan çaymasını engellemek için ve buna bağlı olarak üretimi güçlendirmek ve istihdam sorununu ortadan kaldırmak için faiz orijinli sistemi değiştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

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