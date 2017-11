Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yurt dışından getirilecek etlerin helal kesim olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Ben yemediğim eti başkasına yedirmem" dedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Tariş İncir Birliği'ni ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal edilen etlerle ilgili bir soruya şu cevabı verdi:

"Et, Avrupa'dan geliyor. Bizim oradaki kasaplar da Müslüman kasaplardır. Dualarla bu etler kesiliyor. Ben yemediğim bir eti asla başkasına yedirmem. Bu konuda çok samimiyim.

'GARİBAN İNSANLAR DA ET YİYEBİLSİN'

Dar gelirli ve gariban insanlar da et yiyebilsin. Babam yarım kilo et alır, annem onu iki yemek yapardı. Bizim buradaki amacımız kimseyle rekabet etmek falan değil. Benim son ana kadar ağzımdan herhangi bir fiyat çıkmadı. Amacımız dar gelirli insanların et yemesidir. Bu konuda 8 market müracaatta bulundu ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Biz de bu iki markete verdik. Gariban insanların 40-45 liradan et alması bizi rahatsız ediyor.