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Fakıbaba'dan 'ucuz et' açıklaması

28 Ekim 2017, Cumartesi 18:28
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulaması ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulaması ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin yaptığı basın açıklaması şu şekilde: 

"Vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilmeleri için uzun süredir yoğun bir tempo ile çalıştığımız kamuoyunun malumudur. Bu çalışmalarımızı sonuçlandırma aşamasına getirdik. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, en geniş tüketici kitlesine ulaşmaktır. Bu maksatla Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedefliyoruz.''

ET VE SÜT KURUMUMUZDA KESİLMESİ KAYDIYLA KİLOSUNU 25 TL'DEN SATIN ALACAĞIZ

''Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıyma etin kilosunu 29 TL ve kuşbaşı etin kilosunu 31 TL'den satmayı taahhüt eden ve Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır. Bir yandan vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız. Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL'den satın alacağız. Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızdaki amacımız, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur etmeyecek bir yapı oluşturmaktır. Tüketicilerimize uygun fiyattan et temin edilmesi ve hayvan üreticilerimizin de imkânlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir." 

DHA

Etiketler: fakıbaba, ucuz et
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