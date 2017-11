Fakıbaba: Ucuz et satışında 6 tondan 10 tona çıkabiliriz

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ucuz et satışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Et satışının piyasa oturana kadar devam edeceğini söyleyen Fakıbaba, ucuz et satışının 6 tondan 10 tona çıkarılabileceğini de belirtti.

Ucuz et satışının 6 tondan 10 tona çıkarabileceklerini söyleyen Fakıbaba, iki market zincirinden başlatılan ucuz et satışların piyasa oturana kadar devam edeceğini söyledi. Fakıbaba, atılan bu adım sonrası diğer marketlerinde et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldığının altını çizdi. Et üretiminde küçük aile işletmelerinin de devreye gireceğini belirten Fakıbaba, 81 ilde şubesi olan firmaların ihaleye girdiğini belirtti. ELEŞTİRİLERE CEVAP: İKİ ZİNCİRİ KONTROL ETMEK VAR, 50.000 KASABI KONTROL ETMEK VAR… Fakıbaba, projeye iki marketin dahil edilmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Fakıbaba, "Tüm illerde şubesi olan marketleri seçtik. Marketler arasında taraf tutmuyoruz. Şartname koyduk, ihale ile verdik. Neden bu marketlere verdik, çünkü 81 ilde var. Şimdi İstanbul'da var, Şırnak'ta yok olur mu? İki firma eşit olunca ikisine de verdik. Yoksa 1 firmaya verecektik" dedi. Fakıbaba, kasapların projeye neden kendilerinin dahil edilmediği yönündeki eleştirilerine, "İki zinciri kontrol etmek var, bir de 50.000 kasabı ayrı ayrı kontrol etmek var" şeklinde yanıt verdi. 'BİTTİYSE ERTESİ GÜN BİR DAHA GELİR' Fakıbaba konuyla ilgili bugünkü şöyle devam etti: "Bugün saat 11.00 itibarıyla ucuz et satan mağazalarda ürünlerin tükendiğini öğrendik. Bittiyse ertesi gün bir daha gelir. Zaten amacımız bu."

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.