"Sondaj Gemisini Akdeniz’e Uğurlama Töreni" Dilovası Beldeport Limanı'nda düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, törende yaptığı konuşmada, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk." dedi. "İlk sondajı yapmak üzere uğurluyoruz" Albayrak, "2,600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz." diye konuştu. İkinci gemi bu yıl geliyor Karadeniz'de de çalışma yapılacağına işaret eden Albayrak, "Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız." ifadesini kullandı. AA

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