Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, iktidarın hesapsız harcamalarının faturasının seçimlerden sonra zam olarak vatandaşa yansıyabileceğini söyledi.

T24’te yer alan habere göre Kahveci’nin “Süreç belli ise sonuç değişir mi!” başlığıyla yayımlanan yazısında, “ Yıllar içinde nerede ise kamu hiçbir şekilde kemer sıkmamış. Bütçe disiplini dedikleri şey, hep özel sektörün boğazına sarılıp daha fazla vergi toplayarak, artırılan gelirler sayesinde sağlanmış. Daha fazla gelir toplanarak bütçemiz az açık verdi diyoruz. Oysa arka planda özel sektöre kaynak kalmadığını, özel sektörün yatırım yapamadığını kimse tartışmıyor. Bakınız Ankara tasarruf etmeyi unuttu. Geçen yıl ilk 5 ayda 267 milyar lira harcadı Bu yıl ilk 5 ayda ise 323 milyar lira harcadı. Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in “Bu sefer tasarruf edeceğiz” dediğine. Ankara çok para harcamaya alıştı. Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi. Hiç harcama kısmadı. Seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir.” ifadelerine yer verdi.