Fatura yine vatandaşa

Yıllık enflasyon, beklentilerin üzerinde artarak son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,90’a çıktı. Enflasyon artışı birçok alanda vergi ve harçlara zam olarak yansıyarak vatandaşın cebindeki parayı eritecek.

Yıllık enflasyon Ekim ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11,90’a çıktı. Reuters haber ajansının piyasa anketinde yıllık enflasyonun yüzde 9,7 olması bekleniyordu. Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Ekim’de aylık bazda yüzde 2,08 artış kaydetti. Reuters anketinde artışın yüzde 1,87’de kalacağı öngörülmüştü. Ekim’deki yüzde 11,90’lık yıllık enflasyon verisi, küresel kriz döneminde kaydedilen Temmuz 2008’deki yüzde 12,06’lık enflasyondan bu yana gerçekleşen en yüksek enflasyon oldu. Merkez Bankası 1 Kasım’da yayımladığı Enflasyon Raporu’nda 2017 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 8,7’den yüzde 9,8’e yükseltmişti.

En hızlı artış ulaştırma ve giyimde

Yıllık bazda en büyük fiyat artışı ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırma grubunda yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 16,79’a yükseldi. Enflasyon sepetinde ağırlığı en fazla olan harcama grubu olan gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış ise yüzde 12,74 olarak gerçekleşti. Aylık bazda en fazla fiyat artışının yaşandığı ürünler ise hazır giyimde yeni sezonun başlamasıyla birlikte giyim ürünleri oldu. Fiyatı en çok artan gıda ürünü ise aylık bazda yüzde 32,15’lik artışla kabak olarak kayda geçti.

Vergi ve harçlar zamlanacak

Enflasyondaki olağanüstü yükseliş vatandaşın cebindeki parayı erittiği gibi her yıl enflasyona göre artırılan vergi, harç ve cezaları da fırlatacak. 2017 için vergi, ceza ve harçlarda artış oranı yüzde 3,83 iken; 2018’de bu oran yüzde 14.47 ile rekor kıracak. Kırmızı ışıkta geçmekten, çevreyi kirletmeye; gürültüsüyle komşusunu rahatsız etmekten alkollü araç kullanmaya; ehliyet ve pasaport harcından hız sınırını aşmaya kadar onlarca vergi, ceza ve harçta artış olacak. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14,47 değil yüzde 21,7’ye çıkacak. Cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok vergi ve harç yüzde 14,47 oranında zamlanacak. Ancak hükümet bu oranı yüzde 50 artırma yetkisini kullanırsa; zam oranı yüzde 21,7’ye çıkacak.