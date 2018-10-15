Faturalarda ‘Dağıtım Bedeli’ muamması

Tüketiciler elektrik faturasında neyi tam neyi fazla ödüyor artık anlayamayacak.

Çünkü EPDK perakende artık birçok kalemi ‘dağıtım bedeli’ adı altında topladı. 1 Ocak 2016’da Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun (EPDK) elektrikle ilgili yeni tarifesi yürürlüğe girdi. Ancak yeni tarifeye göre tüketicilere gelen faturalarda perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi kalemler ‘dağıtım bedeli’ adı altında gösterildi. Bütün bu kalemlerin tek bir çatı altında toplanması ve bu kalemin yüksek gelmesi tepkileri haksız . Günün en çok konuşulan konularından birisi oldu yüksek elektrik faturaları. Sosyal medya gibi ortamlar da ülkenin dört bir yanında tepki gösterenlere ev sahipliği yaptı. Yeni uygulamanın ‘şeffaflık ilkesine’ aykırı olduğunu belirten Tüketiciler Derneği Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Ceylan Karadağ, fahiş fatura gelen tüketicilerin tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetine başvuru haklarının saklı olduğunu söyledi.