FD Mühendislik de konkordato ilân etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD, Merkez Bankası, ODTÜ, SGK gibi bir çok devlet kurumuyla iş yapan FD Proje konkordato istedi.

Sözcü’de yer alan habere göre Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/706 kararında ağırlıklı olarak resmî kurumların yapım ve onarım işlerini yapan FD Mühendislik’e geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti görevlendirdi. 2006 yılında banka şubelerinin mekanik ve elektrik tesisat işleriyle sektöre giren ve daha sonra özel konuş ve işyeri proje uygulamaları gerçekleştiren şirketin iş yaptığı kurumlar arasında ODTÜ, Türk Kızılayı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, PTT, Rekabet Kurumu, Millî Savunma Bakanlığı, Milli Piyango İdaresi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri, Kara Harp Okulu, İller Bankası, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Halkbank, Hacettepe Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi devlet kurumları yer alıyor.

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.