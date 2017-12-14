FED'den Bitcoin'le ilgili flaş açıklama

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Yellen, "Bitcoin istikrarlı bir tasarruf aracı değil, çok spekülatif bir varlık" ifadesini kullandı.

Fed Başkanı Janet Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın konferansında, son faiz artırımını ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

"FOMC'nin, politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığına çıkarma kararını, kademeli sıkılaştırmanın güçlü istihdam piyasasını koruyacağı ve enflasyonu yüzde 2'ye dönmesini sağlayacağı gerekçesiyle aldığını" belirten Yellen, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Yellen, ABD yönetiminin vergi sisteminde yapacağı değişikliklerin büyümeyi gelecek birkaç yılda muhtemelen biraz hızlandıracağına işaret ederken, güncellenen ekonomik projeksiyonların FOMC üyelerinin vergi paketine yönelik değerlendirmelerini yansıttığını bildirdi.

"BITCOIN ÇOK SPEKÜLATİF BİR VARLIK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yellen, bu çerçevede son günlerde rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Yellen, "Bitcoin istikrarlı bir tasarruf aracı değil, çok spekülatif bir varlık" ifadelerini kullanırken, söz konusu sanal paranın ödemeler sisteminde çok küçük bir role sahip olması dolayısıyla finansal istikrara yönelik risklerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Fed'in Bitcoin'i denetlenmesine yönelik rolünün çok küçük olduğuna dikkati çeken Yellen, "Fed, şu anda dijital para birimini ciddi şekilde değerlendirmiyor ama olası faydalarını araştırıyor" dedi.

Bir başka soru üzerine, hisse senedi değerlerinin son bir yıldaki artışlarla tarihi standartlara kıyasla yüksek seyrettiğini belirten Yellen, bu durumun borsalarda aşırı değerlenme olduğu anlamına gelmediğini söyledi.