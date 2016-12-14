FED kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti

Kararın ardından Dolar, Türk Lirası karşısında 3,50 seviyesinin üzerine çıktı. Yellen: Kademeli faiz artışı devam edecek Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Yellen faiz kararı sonrası toplantı düzenliyor. Yellen'in konuşmasından satır başları şöyle: Kademeli faiz artışı devam edecek. Gelecek yıla yönelik faiz beklentisinin artırılmasında işsizlik oranı ve enflasyon beklentilerinin değişmesi etkili oldu. Faiz artış kararı ekonomideki ilerlemeye yönelik güvenimizi yansıtıyor.

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