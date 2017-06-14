FED kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda hareket ederek faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve yüzde 1-1.25 aralığına yükseltti.

Ekonomistlerin tamamına yakını ülkedeki işsizliğin son 16 yılın en düşük seviyesine gerilemesi sebebiyle FED'in faiz artışı yapacağını öngörüyordu.

FED, Mart ayındaki toplantısında da çeyrek puanlık bir artış yapmış ve faizleri yüzde 0.75-1 aralığına yükseltmişti. Böylece yıl içinde ikinci kez faiz artışı yapılmış oldu.

Yellen "enflasyonda son düşüşün sebebi tek seferlik fiyat indirimlerine bağlı görünmekte...Komitemiz enflasyonun hala birkaç yılda %2'ye ulaşmasını beklemekte, son gelen zayıf verilere istinaden enflasyonu yakından takip etmeye devam ediyoruz.." dedi. Yellen istihdam piyasasının daha da güçleneceğini belirtti.

"Son verilere aşırı tepki vermemek gerek"

Para politikasının önceden belirlenmediğini belirten Yellen "bir takım zayıf veriler geldi özellikle çekirdek enflasyonda, biz enflasyonun yakın vadede düşük kalmasını bekliyoruz ancak bir yandan güçlü işgücü piyasasıyla enflasyonun yukarı gitmersi için şartlar oluşmakta...Son gelen verilere aşırı tepki vermemek çok önemli.." diye konuştu.

Bilançonun daraltılması

Bilanço normalleşme sürecine bu yıl başlamayı öngördüklerini belirten Yellen "bu bizim yeniden yatırımlarımızı azaltacak ve varlık hacmimizi öngörülebilir düşüşle azaltacaktır. Elimizde tuttuğumuz varlıkları kademeli şekilde azaltacağız" dedi. Yellen bilançonun daraltılmasının rezerv normalleşene kadar sürdürüleceğini, bilançonun aktif bir politika aracı olarak kullanılmayacağını ifade etti.

Yellen ortalama işsizlik oranının 2018 ve 2019'da %4.2 olmasını beklediklerini bildirdi.