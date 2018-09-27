'Fedakârlık sırası işverende'

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Çelik-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Ekonomideki zorlu süreç atlatılana kadar, işçiler çarkları döndürmeye devam etmeli, işverenler işçisine sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar fedakârlığı biz işçiler yaptık. Fedakarlık sırası işverenlere geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Değirmenci, yazılı açıklamasında, döviz fiyatlarındaki artışa paralel son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı iş yerlerinde işten çıkarmaların yaşandığını belirtti. Özellikle metal sektöründe hammadde ve diğer giderlerden kesinti yapamayan işverenlerin işçi çıkarmak için fırsat kollama eğiliminde olduğunu aktaran Değirmenci, “Ekonomik istikrarın en üst seviyede olduğu dönemlerde işçilerin ciddi fedakârlıkları ve azmiyle büyük kazançlar elde eden işverenler, bugün bu işçileri işten çıkarmak için hesaplar yapmaktadır. Bu dönem, kâr elde etme değil ayakta kalma dönemidir. En azından ekonomideki zorlu süreç atlatılana kadar, işçiler çarkları döndürmeye devam etmeli, işverenler işçisine sahip çıkmalıdır. Bugüne kadar fedakarlığı biz işçiler yaptık. Fedakârlık sırası işverenlere geçmiştir.” diye konuştu.

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