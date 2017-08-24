Fındık üreticisinden fiyat tepkisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO’nun üreticilere randevu vermeye başladığını ve ilk fındığı 6 Eylül’den itibaren alacağını belirtti.

Fındık fiyatlarının düşmesinin kimseye bir şey kazandırmayacağını söyleyen Soydan, “Aksine fındık tarımının sürdürülebilirliğine sekte vurur. Çiftçi, esnaf, tüccar, sanayici, devlet herkes zarar görür.” dedi. Ordu Ticaret Borsası tarafından duyurulan 8,5 liralık fiyat üreticilerin beklentisini karşılamadı. Ordu’da, serbest piyasada 2017 ürünü fındığın kilogramı, yeni sezonda 8,5 liradan satılmaya başlandı. Toprak Mahsülleri Ofisi ise fındık alımına 6 Eylül’de başlayacak. Paraya ihtiyacı olan üretici ise ürününü değerinin çok altında satmak zorunda kalıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, açıklanan fiyatın serbest piyasa şartlarının üreticilere fayda sağlamadığının göstergesi olduğunu söyledi. Üreticilerin ürünlerini TMO’ya vermeleri çağrısında bulunan Soydan, “TMO’ya satış yapmak istemeyen üreticilerimiz ise mümkün olduğunca ürünlerini kendi depolarında bekletsin” diye konuştu. Soydan, serbest piyasada fındık satan üreticilerden emanete fındık bırakmamalarını isteyerek, emanete bırakılan fındığın, fiyatların daha da düşmesine sebep olacağını savundu.

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