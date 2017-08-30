"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Fındık üreticisine önemli uyarı

30 Ağustos 2017, Çarşamba 20:15
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, “Fiyatlar dip yapmış durumdayken bir de emanete fındık vererek bu avantajı hepten alıcıların eline geçirmenin mantığı yok” dedi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, emanete verilen fındığın fiyatların düşmesine sebep olduğunu belirterek, “Fiyatlar dip yapmış durumdayken bir de emanete fındık vererek bu avantajı hepten alıcıların eline geçirmenin mantığı yok.” dedi. Başaran, yaptığı açıklamada, fındık hasadının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Karadeniz Bölgesi’nin orta ve yüksek kuşağında fındık hasadının daha yeni başladığını aktaran Başaran, “Bölgede işçilik maliyetini düşürmek amacıyla yerden hasat sistemi var. Bunun yanında sahil kesiminde hasat bitmek üzere. Fındık üreticisi, tek yıllık bitki üreticisi değil. Yani ‘Bu yıl para etmiyor, gelecek sene ben bunu ekmeyelim.’ gibi bir durum söz konusu değil.” diye konuştu.

Emanet fındık alıyor 

Fındığı emanete vermenin fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Başaran, şunları aktardı:  “Çiftçinin üzerine büyük yük düşüyor. Piyasayı belirleme gibi yükü var çiftçinin, böyle bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Tüm fındık üreticilerinin bu sorumlulukla hareket edeceklerini düşünüyorum. Çiftçilerimizin özellikle emanete fındık vermemek konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Zaten fiyatlar dip yapmış durumdayken bir de emanete fındık vererek bu avantajı hepten alıcıların eline geçirmenin mantığı yok.”  Başaran, bu yıl FİSKOBİRLİK’in alım yapmak istediğini ve bunun üretici için alternatif olabileceğini anlatan Başaran, “Ortağı olsun olmasın, ama ben bütün üreticilerin bu alternatifi değerlendirmesini istiyorum. FİSKOBİRLİK fındık alımına başladı, emanet fındık alıyor. Yetkililer de emanete bırakılan fındığın kesinlikle satılmayacağını söylüyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Bu yıl çiftçinin ‘Benim depom yok.’ mazereti ortadan kalkıyor.” ifadelerini kullandı. Dünya genelinde her malın bir bedeli olduğunu dile getiren Başaran, şunları kaydetti:  “Fındık ürünü başka bir ürün ile mukayese edilemez. Allah, bu coğrafyaya fındığı vermiş. Fındık üreticilerinin buğday ve patates üreticileri gibi dönümlerce arazileri yok, bizim arazilerimiz kısıtlı. İnsanlar bu kısıtlı arazilerde, ürettikleri ürünle geçinmek durumunda. O yüzden fındığın dünyadaki yeri belli, bu coğrafyada yetişiyor, değeri de belli. Bu değerin altına da düşürmenin mantığı yok.”  

AA

Etiketler: fındık
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    183. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

    Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

    ''Türkiye’nin, etnik ve dini siyaseti, siyasi alanının dışına çıkartmasını diliyorum''

    Bedenlerine 22 yıldır hala ulaşılamadı...

    Arakan'da saldırılar devam ediyor: Budist derneğinden de katliama tepki geldi!

    Yurt genelinde bayramda hava durumu nasıl olacak?

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    Almanya'dan ''Arakan'' çağrısı

    ''Taleplere yetişemiyorum"

    İlk değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetlerin bedeli ağır olur
    Faruk ÇAKIR

    Mağdur yok diyen kaldı mı?
    Mağdur Kürsüsü

    Hiç aklımın ucundan geçmeyen şeyler benim için suç oldu
    Genel

    Yeni Asya ve Güleçyüz Nurcudur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurdan rahatsız olan yarasalar
    Genel

    Bir 15 Temmuz skandalı daha
    Genel

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...
    Süleyman KÖSMENE

    Müjde günleri: Tevriye ve Arefe
    Genel

    ‘Mazlûmun ahı arşı titretir’
    Genel

    222 aranan kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.