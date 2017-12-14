Fırat Kalkanı'ndan restoranlara

Marmarabirlik, ilk olarak Fırat Kalkanı operasyonuna katılan askerler için hazırladığı küçük ambalajlı zeytini tüketiciyle buluşturacak. Birlik, 2 milyon euro yatırım planlıyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türk askerinin kumanyasında kullanılmak üzere hazırladığı küçük ambalajlardaki zeytini tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeşil ve siyah 3 adet zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 adet zeytinden oluşan 20 gramlık ambalajlardaki üretim için makine ve ekipman alımını tamamlayan Marmarabirlik, yatırımını 3 ay içinde tamamlamayı planlıyor. Birlik, tek porsiyonluk ambalajlardaki zeytinlerle askeri birliklerin yanı sıra ramazan ayında sahur ve iftar sofralarıyla okul kantinleri, otel, restoran, simit ve kahvaltı salonlarına girmeyi hedefliyor. Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin kumanyasının, kendileri için önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konuya ilişkin şöyle konuştu: "11 ve 20 gramlık ambalajlardaki üretimimizin çıkış sebebi aslında Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan süreçti. Bu konuda tabii gelecek vadeden bir ürün olduğunu gördüğümüz için geçtiğimiz haftalarda aldığımız kararla birlikte toplamda 2 milyon euroluk bir yatırım planımız var." AA

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