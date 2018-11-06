"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Firmalar fiyatlandırma yapamıyor... Kampanyalar işe yaramadı!

06 Kasım 2018, Salı 20:30
Türkiye’de son 15 yılın en yüksek düzeyine çıkan enflasyon, hükümetin programının beklenen etkiyi göstermediğini ortaya koydu.

Enflasyonda son 15 yılın rekoru

Uzmanlara göre, 2019’da da yüksek enflasyonla yaşamaya devam edilecek. Hükümetin açıkladığı Enflasyonla Mücadele Programı ve şirketlerin “yüzde 10” indirim kampanyalarına rağmen enflasyonda yukarı yönlü gidişin devam ettiğini dile getiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Günçavdı’ya göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki farkın yaklaşık 20 puan olması dolayısıyla yeni fiyat artışları kaçınılmaz olacak. Türkiye’de ilk kez üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu arasındaki farkın bu kadar açıldığına işaret eden Prof. Günçavdı, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’de şu anda reel sektör merkezli bir sorun var. Firmalar fiyatlandırma yapamıyorlar, maliyetlerini fiyatlara tam olarak yansıtamıyorlar.  Bu maliyetler fiyatlara tam olarak yansımak zorunda olacak. Fiyat artışları sürdükçe enflasyon da artacak” dedi. 

Kasım ve Aralık’ta da enflasyon düşmez

Ekonomist Uğur Gürses ise, “Üretici fiyatlarındaki aylık artış yavaşlamış gibi gözüküyor. Ama enerji fiyatlarındaki artış çok belirgin. Yıllık yüzde 80 fiyat artışı var enerjide. Bunlar kademe kademe perakende fiyatlara da yansıyacak”  diye konuştu. Bu nedenle Berat Albayrak’ın Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun gerileyeceğine ilişkin beklentilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gürses, şunları söyledi; “Maalesef Kasım ve Aralık’ta da enflasyonun artacağını düşünüyorum. Üretici fiyatlarının geldiği nokta, perakende fiyatlardaki artışı zorunlu kılıyor. Ekim ayında 400 kalem malın yüzde 80’ine zam geldi. Kasım ayında da bu ürünlerin yaklaşık yüzde 70’i yeniden zamlanacak. Hükümet enflasyonu düşürmek için yapısal adımlar atmak yerine fiyat indirim kampanyaları gibi semptomlara dönük adımlar attı. Bunların işe yaramayacağı çok açıktı.”

 

Kampanyalar işe yaramadı 

Enflasyonun Ekim ayında negatif çıkacağına dair beklentilerin baştan beri gerçekçi olmadığını vurgulayan Ekonomist Haluk Bürümcekçi’ye göre ise, yılsonuna doğru enflasyonda az miktarda gerileme yaşanabilir;  ancak 2019 başından itibaren enflasyondaki yükseliş devam edecek. “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” kapsamında yapılan fiyat indirimlerinin ise mobilya ve otomotiv gibi bazı sektörlerde az da olsa etkisini gösterdiğini, ama genel olarak enflasyon üzerinde ciddî bir etki oluşturmadığını kaydeden Haluk Bürümcekçi, “Bu kampanyalar enflasyonun düşürülmesi için işe yarayacak gibi görünmüyor” dedi. 

Etiketler: enflasyon
Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalın: İhtiyatla karşılıyoruz, geç kalmış bir şeydir

    Firmalar fiyatlandırma yapamıyor... Kampanyalar işe yaramadı!

    ABD kritik ara seçimler için sandık başında

    Meclis’te köprü - otoyol tartışması: Sürekli borç alıp faiz ödüyoruz

    Bir açılışa 11 kapanış

    ABD'den teröristler hakkında bilgi verene ödül vereceğiz açıklaması

    Putin: Silah ihracatımız üçüncü ülkeleri hedef almıyor

    AB Sözcüsü'nden Suudi Arabistan'a: Türkiye ile işbirliği yapın

    Abdullah Tivnikli ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İslam geleneğinde siyasetin temeli ahlaktır'

    AB'den Yemen'e 90 milyon avroluk insani yardım

    Kılıçdaroğlu: Yargıya doğrudan doğruya talimat veren Saray'daki kişidir

    Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyatlar cepten tespit edilebiliyor

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya-ABD ilişkilerinde normalleşme eğilimi yok

    Erdoğan'dan yaptırım açıklaması: Dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır

    Birleşmiş Milletler: Irak'ta 200'den fazla toplu mezar bulundu

    'Türkiye-Amerika ilişkileri her geçen gün daha iyiye gidecek'

    Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan Doğu Türkistan tepkisi: Çin'in bu yüzyıla sunduğu utanç tablosudur

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB açıklaması: Türkiye'nin bu noktadaki duruşu son derece nettir

    Balıkesir, Tesla yerine TEMSA'yı seçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı doktorlar: Meclis bu zulme geçit vermesin
    Genel

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin ağırlaşan adalet sorunu
    Mustafa Göknur

    Mânevî terakkî ve mânen zulme iştirak
    Genel

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boşanma öncesi arabuluculuk nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Herkese gözüken her şeyde iki şahit
    Genel

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’
    Genel

    Enflasyonda son 15 yılın rekoru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.