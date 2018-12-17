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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fitch Ratings'ten Türkiye'ye 'mali politika' uyarısı

17 Aralık 2018, Pazartesi 19:50
Fitch Ratings Türkiye Direktörü Gamble, 'Büyümenin yavaşladığı ve işsizliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hala riskler var' dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, cuma günü Türkiye'nin "BB” olan kredi notunu ve "negatif" görünümünü teyit etmişti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, "Negatif görünüm, jeopolitik risklerin ve küresel koşulların oluşturduğu çok yönlü riskleri yansıtmaktadır. TL yılın ilk aylarında keskin bir zayıflama yaşadı. Bu zayıflama ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin zorlaştırdığı dış finansman zorluklarının gelişmesinden kaynaklandı" değerlendirmesi yapılmıştı.

Açıklamada, "Düşük büyüme ve artan işsizlik karşısında mevcut not kararıyla uyumlu, dengeli bir politik duruşun sürdürülmesiyle Fitch, güvenilirliğin bozulduğunu düşündüğü ekonomi politikasını test edecektir" yorumuna yer verilmişti.

Bloomberg HT'ye konuk olan Fitch Ratings Türkiye Direktörü Paul Gamble, Türkiye'ye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye için hala riskler olduğunu belirten Gamble, son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek "Türkiye çok büyük dış strese maruz kaldığı bir dönemden geçti. Bu risklere verilen politika tepkisi de önemliydi. 6 ay öncesinde faizlerin artırılmasıyla ilgili endişeler vardı. Şimdi Merkez Bankası faizleri, enflasyonu sürdürürebilir şekilde aşağı çekmeye yetecek seviyede tutacak mı, bu izleniyor" yorumunu yaptı.

Mali politikaların sıkılaştığını belirten Gamble, büyümenin yavaşladığı ve işsizlliğin arttığı bir ortamda mali politika tarafında hala riskler olduğunu dile getirdi.

Türk bankaları için riskler olduğuna değinen Gamble, dış konjonktürün güç olacağına, bankaların dış strese maruz kaldığına dikkat çekti. Finansmanda zorlukların devam edeceğini belirten uzman, yakın vadede önlemler alındığını, bunların performans için destekleyici olacağını ancak zorlu dış koşullar ve zayıf iç talebin bankaları olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Yerel seçimler sonrasında yapısal reformların uygulanabileceği dört yıllık bir süreç olduğunu ifade eden Gamble, "Bu dönemde bazı hassaslıklara değinilmesi gerekiyor çünkü ekonomi yüksek enflasyondan zarar görüyor, dış koşullar da ekonomiyi oldukça etkiliyor" şeklinde konuştu.

Fitch, en son 13 Temmuz 2018'de Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüştü. 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu. 

Etiketler: Türkiye, ekonomi, banka, siyaset
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