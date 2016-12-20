Fitch Ratings Türkiye takvimini açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak ve 21 Temmuz tarihlerinde değerlendirilebileceğini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin 2017 yılında kredi notunun ve görünümünün gözden geçirilmesine ilişkin olası tarihleri açıkladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 27 Ocak ve 21 Temmuz tarihlerinde değerlendirilebileceğini belirtti. Fitch Ratings, en son 19 Ağustos'ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti. AA

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