Fitch’ten Erdoğan’a ekonomi uyarısı

Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili yaptığı değerlendirmeye istinaden, “Türkiye’nin para politikası bağımsızlığında daha büyük aşınma, Türkiye’nin ülke kredi profili üzerinde daha da baskı yaratır” uyarısı yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı raporda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların 24 Haziran seçimleri sonrasında keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı altına girmesi olasılığını gündeme getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Raporda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, Haziran seçimlerinden sonra keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı altına girmesi olasılığını gündeme getiriyor. Bu durumun, sıkı global finansal şartlarını Türkiye’nin büyük dış finansman ihtiyacının yarattığı kırılganlığı test ettiği bir zamanda meydana gelmesi muhtemel” açıklamaları yer aldı.

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