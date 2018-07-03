FSM’den 8,4 milyar liralık gelir

Temeli, 29 Mayıs 1985’te atılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapım çalışmalarına 4 Aralık 1985’te başlandı.

Köprünün ilk tabliyesi 17 Eylül 1987’de yerine yerleştirilirken, 4 Şubat 1988’de tabliyelerin montajı tamamlandı. Yapımı için bin 100 iş günü öngörülen köprü, 29 Mayıs 1988’de tamamlanarak, 3 Temmuz 1988’de hizmete girdi. Köprünün hizmete alınmasının üzerinden bugün itibarıyla 30 yıl geçti. İki kıt’ayı buluşturan köprüden bugüne kadar 846 milyon 891 bin 118 araç geçişi oldu, 8 milyar 382 milyon 318 bin 453 lira gelir elde edildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bugüne kadar elde edilen gelir 8 milyar 382 milyon lirayı geçti. AA

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