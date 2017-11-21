FT: Siyasi gerilim arttı, TL düştü

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimin ve Merkez Bankası'na dair endişelerin yatırımcıları korkuttuğunu yazdı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de döviz piyasasındaki hareketliliğe değindiği yazısında, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerilimin ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele edebileceğine dair endişelerin yatırımcıları korkuttuğunu yazdı. Nicholas Megaw imzalı yazıda, Türk Lirası'nın dün ABD Doları karşısında ocak ayı ortasından bu yana en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekildi. Gazete, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın, "Rıza Sarraf davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır" şeklindeki sözlerine de yer verdiği makalede, Dolar/TL kurunun 3,91 seviyesini gördüğünü yazdı. TL cinsinden 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizinin de, yüzde 13'ü aşarak rekor seviyeye çıktığı kaydedildi. Commerzbank'tan analistler, enflasyon görünümünün faizlerin artırılması ihtiyacı doğurduğu bir dönemde, faiz oranlarını düşürmeye yönelik siyasi baskının, Merkez Bankası'nın güvenilirliğine zarar verdiğini, bu durumda TL'deki değer kaybının sürpriz olmadığını ifade etti.

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