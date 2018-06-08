G-7’de gündem ticaret savaşı

Dünyanın en zengin yedi ekonomisinin maliye bakanları Kanada’nın Quebec şehrinde düzenlenen “G-7 Ekonomi Zirvesi”nde bir araya geldi.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık ekonomilerinin maliye bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirvede en önemli gündem maddesi, ABD’nin kendisi dışında bütün G-7 ülkelerini vuran çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergileri ve yol açabileceği ticaret savaşları. Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika şimdiden ABD ürünlerine karşı yaptırım uygulamaya başladı. Bu da birçok ekonomistin topyekûn bir ticaret savaşına dair endişelerinin artmasına yol açıyor. DHA

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