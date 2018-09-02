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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gazeteler krizde: 7 gazete bugün çıkmadı

02 Eylül 2018, Pazar 20:30
Birçok gazete döviz fiyatlarındaki artışın kâğıt fiyatlarını vurması sonrası krize girerken, İzmir’de 7 mahalli gazete Pazar günleri çıkmama kararı aldı.

Kâğıt fiyatlarındaki artış sonrası krize giren gazete ve dergiler ilk iş olarak fiyatları yükseltti. Bu adımın gazetelere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, İzmir’de yayıncılık yapan 7 mahalli gazete, bundan sonra Pazar günleri çıkmama kararı aldı. Halktv’nin haberine göre, aralarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, İlk Ses, Yeni Bakış ve Ticaret’in de bulunduğu gazetelerin bundan böyle Pazar günleri okuyucularıyla buluşamayacakları bildirildi. 

9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attilâ yaptığı açıklamada, “Ekonomik sıkıntılar, doviz kurundaki artış ve ve gazete kâğıdı ithalatındaki zorluklar yüzünden artık Pazar günleri yayımlanmayacaklarını” söyledi.

Etiketler: gazete, basın, kriz
Okunma Sayısı: 5019
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  • demokrat

    3.9.2018 09:00:25

    amaç bu zaten.hasıl oldu.

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