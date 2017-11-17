Gazoz ve meyve suyuna ÖTV geldi

Kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Tasarısı'na eklenen bir maddeyle, sade gazoz, meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içerecek, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümünde yer alan 56-83. maddeler kabul edildi.

Görüşmeler sırasında verilen önergeyle tasarının 76. maddesindeki meyve sularına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre tasarının ilk halinde yüzde 20 olarak öngörülen vergi oranı yüzde 10'a düşürülürken kapsam genişletildi.

Buna göre, sade gazoz, meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içeceği, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak. Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.

'ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİNE SINIRLAMA'

Genel Kurul'da kabul edilen diğer maddelere göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.