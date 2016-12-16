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Geçen yıl eğitime 135 milyar 22 milyon lira harcandı

16 Aralık 2016, Cuma 11:27
Türkiye’de eğitim harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 12.2 artarak 135 milyar 22 milyon lirayı buldu.

2015 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 31 ile okulöncesi, yüzde 24.6 ile ortaöğretim oldu.

TÜİK’in yaptığı istatistiğe göre Türkiye’de eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılında yüzde 5.9 iken, 2015 yılında yüzde 5.8 olarak gerçekleşti. 

TÜİK verilerinde 2015 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74.3’ünün devlet tarafından hane halklarının yaptığı harcamaların payının da yüzde 18.7 olduğu belirtildi. 

En büyük eğitim harcaması yükseköğretime 

Toplam harcamaların en büyük kısmı yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilmekle birlikte, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların 26 milyar 176 milyon lira tutarındaki yüzde 29.5’ini ilkokul; 25 milyar 223 milyon lira tutarındaki yüzde 28.4’ünü yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 47.2’si (10 milyar 299 milyon lira) ortaöğretime, yüzde 40’ı (8 milyar 727 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına 6 bin 472 lira

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014 yılında 5 bin 778 lira olurken, 2015 yılında ise 6 bin 472 lira olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2015 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 lira ile yükseköğretim oldu.

En çok okulöncesi eğitime para harcandı 

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Eğitim harcamalarının 2015 yılında 2014 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 25.4 ile okulöncesi oldu. Bunu yüzde 22.7 ile ortaokul takip etti.

DHA

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