Gedikli: Dünya rekoru büyümeyi lütfen küçümsemeyelim

Yüzde 11,1'lik büyüme rakamına 'KGF'den dolayı' demenin Türk iş dünyasına haksızlık olacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Gedikli, küresel ekonomideki durgunluğa rağmen gelen dünya rekoru büyüme verisinin küçümsenmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 11,1 büyüme kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden büyüme verisini değerlendirdi.

Gedikli, "Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü (Beklenti büyümenin yüzde 8.5 idi) tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı.Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 arttı" ifadelerini kullandı. Gedikli, "Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak buydu; ekonomi sağlam ise tüm oyunları çok rahat bozarız" diye konuştu.

"yüzde 11.1 büyüme oranını "KGF den dolayı" diyerek dinamik,müteşebbis,yeni dönüşümlerin eşliğinde ki Türk iş dünyasına haksızlık etmiş olursunuz" görüşünü dile getiren Gedikli, şunları söyledi: "Büyümenin kalitesini arttırma ve üreterek büyüme hedefinden tabi ki vazgeçmiş değiliz. Ancak tepemize F-16'lardan bomba yağdırılan 15 Temmuz felaketinden, not indirimlerinden, terörle mücadelemizden ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen gelen dünya rekoru büyümeyi lütfen küçümsemeyelim. 2018'in ilk çeyreğinde de benzer rakamlar göreceğiz asıl işimiz bundan sonra başlıyor."