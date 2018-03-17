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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Geleceğimiz faize boğuluyor

17 Mart 2018, Cumartesi 00:02
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Toplumun bir kesiminden toplanmayan vergi ve diğer gelirlerin yarattığı açığın borçla kapatıldığını belirterek, “Günü kurtarırken, geleceğimizi faize boğuluyor” şeklinde konuştu.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2018 bütçesinde faiz dışı dengenin bozulduğunun görüldüğünü belirterek, “Bu durum AKP’nin bütçede dikiş tutturamadığını gösteriyor” dedi. Hükümetinin kamu gelirlerini popülist politikalar izleyerek toplamadığını ifade eden Erdoğdu, “Kamuoyuna pembe tablolar çizen hükümet, kamu gelirlerini toplamıyor Birilerinden vergi ve diğer kamu alacaklarını tahsil etmeyip onlara kıyak çeken AKP; bütçe açığının faizle borçlanarak kapatılmasının bedelini de vatandaşa ödetiyor. Toplumun bir kesiminden toplanmayan vergi ve diğer gelirlerin yarattığı açık borçla kapatılıyor. AKP piyasayı ürkütmeden günü kurtarırken, geleceğimizi faize boğuyor” şeklinde konuştu. Erdoğdu, 2009 yılında tahsil edilmeyen toplam bütçe gelirlerinin, neredeyse faiz ödemesine ulaştığını dile getiren Erdoğdu, “Yani, 2009’da bütçede tahakkuk etmiş gelirler tahsil edilmiş olsaydı, faiz yükü bir sonraki yıla devrolmayacaktı... 2017 yılında ise tahakkuk etmiş kamu gelirlerinden 322 milyarı tahsil edilmedi. Açığı kapatmak için yapılan kamu borçlanmasının maliyeti ise 56 milyar oldu. Halbuki sadece tahsil edilmeyen KDV, bu faizi karşılıyordu” dedi.

 

Tahsilat sürekli düşüyor

2006 yılında yüzde 86 olan bütçe gelirleri tahakkuk tahsilat oranının, 2017’de yüzde 65’e, 2006’da yüzde 91 olan vergi gelirleri tahakkuk tahsilat oranının 2017’de yüzde 80’e düştüğüne dikkat çeken Erdoğdu,  KDV’de ise 2006’da yüzde 81 olan tahakkuk tahsilat oranının 2017’de yüzde 49’a düştüğünü söyleyen Erdoğdu, “Faiz ödemelerinde kaynak olarak kullanılan faiz dışı fazla da eriyor. Tahsil edilmeyen gelirlerin açığını kapatmak için faizle borçlandırılan devlet, bundan sonra faiz borçları için de borçlanmak durumunda kalacak. Türkiye’nin borç faizi için borçlanmak, yani borcu borçla çevirmek durumunda kalması an meselesi. Muhtemelen 2018 bitmeden AKP, Türkiye’yi bu duruma düşürecek” şeklinde konuştu.    

Ankara - Recep Gören

 

Etiketler: faiz, aykut erdoğdu, recep gören
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