"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek verilecek

15 Aralık 2018, Cumartesi 20:45
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek vereceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'inci sırada bulunduğunun altını çizdi.

Geçmişe göre tarımsal desteklerde yüzde 700’lük bir artış sağladıklarını, 16 yıl önce 1,8 milyar liralık tarımsal destek verildiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2018 yılında 14,5 milyar liralık ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında da tarıma 16,1 milyar liralık destek verecek. Desteklerin bu denli artması elbette üretimimize olumlu yönde yansıdı ve bitkisel üretimimiz, yüzde 22 artışla 98 milyon tondan 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 8,4 milyon tondan 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Aynı şekilde tavuk eti üretimimiz, yüzde 200 artışla 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 11,6 milyar adetten 19,3 milyar adede ulaştı."

Pakdemirli, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiricilik üretiminde de dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu sektörde de gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar sayesinde AB ülkeleri arasında 7. sıradan 2. sıraya yükseldik. 2017'de 280 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik üretimimizin, 2023'te 600 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin biyo-çeşitlilik, küçük aile işletmeciliği, dış pazarlara yakınlık, tarıma dayalı ve bağımlı sanayi, geleneksel üretim kültürü noktalarında çok güçlü olduğunu belirten Pakdemirli, "Fındık, kiraz, incir ve kayısı gibi ürünlerde dünya lideriyiz. Diğer yandan tarımsal GSYİH 36 milyar liradan 190 milyar liraya yükseldi. Tarımsal ihracatımız ise 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara ulaştı. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz, biz bu büyük hacimden tarımsal üretim ve ihracat olarak en yüksek payı almak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Tarım, Pakdemirli
Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’den Türkiye’ye Suriye operasyonu uyarısı

    Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek verilecek

    Çavuşoğlu: Türkiye Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacak

    'İstiğfarın anlamını öğrettiğimde çok derin bir şekilde ağlıyorlardı'

    Muharrem İnce: Yanlışlıklar var ama sesimi çıkarmıyorum

    Kalın: Sınırlarımızı korumak için her türlü tedbiri alırız

    Savaş çocuklarına sahip çıkalım

    Âdil seçim uyarısı

    Eğitimi ideoloji bu hale getirdi

    Otoyol ve köprü ihalelerinde 8 milyar TL'lik zarar edildi

    Fransa'da 'sarı yelekliler' yeniden sokakta

    Emniyet güçleri tefecilere fırsat vermiyor

    Mecliste tren kazası gerginliği

    Afrin şehidi ebediyete uğurlandı

    Türkiye ve Katar'lı bakanlar bir araya geldi

    Rusya'dan ABD'ye Suriye ve INF notası

    Yemen'de savaşın bedelini siviller ödüyor

    Aksoy: Irak'tan terörle mücadelede işbirliği bekliyoruz

    Adalet Bakanlığı'ndan suç mağdurları için özel adım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sustuklarımızdan da sorumluyuz”
    Genel

    Pisagor Teoremi ile 15 Temmuz'u birbirine bağladılar
    Cevher İLHAN

    On binlerce sayfalık iddialar “yok” sayıldı?
    Genel

    Adalet Bakanlığı'ndan suç mağdurları için özel adım
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır
    Genel

    Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
    Ahmet BATTAL

    Adam mısınız May Merkel?
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i iman neden şeytana mağlûp oluyor?
    Genel

    Facebook'tan milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren olumsuz açıklama
    Genel

    Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.