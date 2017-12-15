Gelir eşitsizliği dünya genelinde arttı

Dünya ekonomisi büyüse de bundan herkes eşit şekilde yararlanamıyor. Ünlü ekonomist Thomas Piketty ve ekip arkadaşları, zengin ile fakir arasındaki uçurumun 1980'den bu yana daha da büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Tanınmış Fransız ekonomist Thomas Piketty ve beraberindeki ekibin yaptığı bir araştırma, dünya genelindeki gelir eşitsizliğinin son 35 yılda daha da arttığını ortaya koydu.

Sonuçları açıklanan Dünya Eşitsizlik Raporu 70'i aşkın ülkeden 100'ün üstünde araştırmacının katkısıyla hazırlandı. Rapora göre, 1980 yılından bu yana, dünyanın en zengin yüzde 1'lik dilimindeki insanların gelir artışı, en fakir yüzde 50'nin gelir artışını ikiye katladı.



Uzmanlar, ekonomik büyümeyi herkesin yararına gösteren istatistikler olsa da, orta gelirli sınıfın ekonomik büyümeden neredeyse hiç fayda görmediğine dikkat çekti. Araştırmada sunulan verilere göre, gelir eşitsizliği bölgelere göre de farklılık gösteriyor.

Rapora göre, zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin en az olduğu yer Avrupa. Avrupa'da 2016 yılında en zengin yüzde 10'luk kesimin gelirinin, milli gelirin yüzde 37'sini oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ortadoğu'da ise bu oranın yüzde 61'e çıktığı görüldü. Gelir vergisi beyanlarının da ölçüm verisi olarak dahil edildiği araştırmaya göre, uzmanlar 1980 yılından bu yana Kuzey Amerika, Çin ve Rusya'da zengin ile fakir arasındaki gelir eşitsizliğinin hızlı şekilde büyüdüğünü saptadı.

"Özelleştirme uçurumu artırdı"

Ekonomi uzmanları, zengin ile fakir arasındaki gelir uçurumu ve ekonomik eşitsizliklerin öncelikli sebebi olarak, sermayenin özel ve kamu sektörlerinde eşit dağılmamasını gösteriyor. 1980 yılından bu yana dünya genelinde özelleştirmelerin arttığı ve hükümetlerin gelir dağılımındaki eşitsizliğe karşı koyabilecek alanının da daraldığına dikkat çekiliyor.

"Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital" adlı kitabın yazarı iktisatçı Thomas Piketty ve uzmanlardan kurulu araştırma ekibi, gelir eşitsizliği ile mücadele edebilmek, para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemek için küresel finansal kayıt sistemi kurulmasını öneriyor. Ayrıca, gelir artışına endeksli vergi sistemi ve orantılı asgari ücret politikası da sunulan önlemler arasında gösteriliyor.

