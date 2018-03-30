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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Gelir, faiz lobisine aktı

30 Mart 2018, Cuma 00:01
“100 yılda yaptıklarımızı 15 senede 60 milyar dolara sattılar” diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 yılda hükümetin, özelleştirmenin 3,5 katı olan 216 milyar doları faiz olarak ödediğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda hükümete sert sözlerle yüklendi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini “100 yılda yaptıklarımızı 15 yılda sattılar” sözüyle eleştiren Karamollaoğlu, Doğan Medya’nın satılmasına da, “Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir” sözleriyle tepki gösterdi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özelleştirme İdaresi’nin rakamlarıyla 15 sene içerisinde satılan varlıklara değindi. “Bunlar benim rakamlarım değil Özelleştirme İdaresi’nin kendi rakamları. Bakın, 2003-2018 yılları arasında yani AK Parti’nin iktidar olduğu 15 yıllık dönemde neler satılmış” mesajını paylaşan Karamollaoğlu, şunları yazdı:

‘Ne buldularsa satmışlar’

“Ne buldularsa satmışlar. Bu satılanların içinde TÜPRAŞ, PETKİM, TELEKOM gibi Türkiye’nin en kârlı ve stratejik kuruluşları var. 100 yılda yaptıklarımızı 15 senede sattılar. Ne kadara mı sattılar? 60 milyar dolara. Peki… Bu 15 yılda faiz lobisine ne kadar faiz ödediler? 216 milyar dolar! Yani tamı tamına özelleştirmeden elde edilen gelirin 3.5 katı faiz lobisine ödediler.”

‘Bu satış kaygı ve endişeleri daha da arttırdı’

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satışıyla ilgili yorumlarını da paylaşan Karamollaoğlu, “Bu satışın gerekçesi nedir? Bu ticari bir operasyon mudur yoksa siyasî bir operasyon mu?” sorusunu sordu ve ekledi: “Bu büyük alımın bir kamu bankasından sağlanacak kredi ile gerçekleştirileceği doğru mudur? Bu iddiaların detayına çok fazla girmek istemiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki bu satış; zaten sorunlu olan basın özgürlüğü konusundaki kaygı ve endişeleri daha da arttırmıştır. Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye, basın özgürlüğü sıralamasında 99’uncu sıradaydı. 2017 yılına gelindiğinde 155’inci sıraya geriledi. 2018’de, bu satışla birlikte şüphesiz ki bu sıralama çok daha kötüleşecektir.”

‘Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir!’

Satışın AKP’nin ‘seçim yatırımı’ olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları yazdı: “Eğer bu satış iddia edildiği gibi, iktidarın talimat ve baskısıyla gerçekleştiyse bize göre bunun tek bir anlamı vardır; “AK Parti 2019 seçimleri öncesi en büyük yatırımını yapmış demektir!’ Ama kimse bu tabloya bakarak ümidini kaybetmesin. Karamsarlığa düşmesin. Dünün her şeye hâkim iktidarlarının bugün esameleri dahi okun- mamaktadır. Güç sahipleri istedikleri kadar tele- vizyonlara, gazetelere ambargo koysunlar. Kalplere ambargo koyamayacaklardır. Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir! Hakikat, baskı ve ambargo ile gizlenemez.”

 

Haber Merkezi

Etiketler: karamollaoğlu
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