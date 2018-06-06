Genç çiftçinin isyanı: ''Birileri bizi kandırıyor ama devletimizi daha çok kandırıyor''

Genç çiftçi projesi kapsamında çiftçiye verilen hayvanlar tepki çekmeye devam ediyor.

TİGEM’in belirlediği aracı bir şirket tarafından genç çiftçilere dağıtılan hayvanların vasıfsız olması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler projenin çiftçiyi desteklemekten ziyade aracı firmaları destekler hale geldiğini gözler önüne serdi. Genç çiftçi projesi kapsamında kardeşine çıkan damızlık hayvanların videosunu çekerek paylaşan Sinop’tan Recep Öztürk, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a seslenerek, genç çiftçi projesi kapsamında çiftçinin ve devletin dolandırıldığını belirtti. Proje kapsamında kardeşine verilen 6 baş damızlık hayvanın damızlık sıfatı taşımadığını ve 30 bin lira hibe karşılığında verilen hayvanların maksimum değerinin 13 ila 14 bin lira arasında olduğunu vurgulayan Öztürk, “Cumhurbaşkanıma ve Başbakanıma sesleniyorum. Bu işe kulak versinler. Birileri bizi kandırıyor ama devletimizi daha çok kandırıyor.” dedi.

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