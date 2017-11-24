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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Gençler evde ihtiyarlar iş arıyor

24 Kasım 2017, Cuma 23:00
Açıklanan bir ekonomi raporuna göre gençler işsizlik sarmalına sıkışmış halde. 3 milyonun üzerinde genç işsiz evde otururken, emekliliğin tadını çıkarması gereken 64 yaş üstü 18 bin yaşlı da iş arıyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulan ekonomi raporuna göre, 15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten birisi işsiz, 3 milyon 325 bin genç evde oturuyor.Gazete Duvar’da yer alan habere göre, ekonomik sıkıntılar yaşlıları da iş aramaya itiyor. 64 yaş üstü 18 bin kişi iş arıyor. TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı işsizlik rakamları CHP MYK toplantısında masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Aykut Erdoğdu’nun sunduğu rapora göre; TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı, iş aramadığı halde iş bulduğunda çalışmaya hazır olan, iş bulma ümidi kalmayan ve mevsimlik çalışan 2 milyon 221 bin işsizi içermiyor. Bunlar eklendiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 16,7’dir. Bu oranın yüzde 25,4’ü, bir diğer anlatımla her dört kadından birisi işsiz.  Ağustos ayı itibariyle 634 bin kişi iş bulma ümidini kaybetti. Bunların 360 bini erkek. İş bulma ümidini kaybeden kadınların sayısında da Mayıs ayından itibaren artış görülüyor.

3 Milyon 225 bin genç evde oturuyor

Rapora göre, genç işsizliği süreklilik arz eder hale geldi. 15-24 yaş aralığındaki her 5 gençten birisi işsiz. Bir önceki aya göre genç işsizlik oranında 0,5 puanlık bir iyileşme var. Ancak 2016 yılının Ağustos ayına göre 79 bin genç işsizler ordusuna dahil olmuş. Bu genç işsizlerin 21 bini erkek, 58 bini kadınlardan oluşuyor. Genç işsizlerin yüzde 73’ü kadın.  2017 yılı ağustos ayı verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki 3 milyon 325 bin genç insan herhangi bir eğitim kurumuna devam etmediği gibi işgücü kapsamına da dahil değil. Bu 3 milyon 225 bin genç insanın herhangi bir üretken faaliyette bulunmaksızın evinde oturduğu anlamına geliyor. Bu gençlerin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Öte yandan  Ağustos ayı itibariyle 10 milyon 131 bin kişi kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışma oranında 1 ay içinde görülen iyileşme 0,1 puan kadar (yüzde 35,1). Kayıt dışı çalışanların 4 milyon 126 bini kadınlardan oluşuyor (yüzde 41). Bir önceki yıla göre 620 bin kişi daha kayıt dışı çalışanlara dahil oldu. Bu artışın 288 binini kayıt dışı çalışan kadınlar oluşturuyor.

Etiketler: işsizlik, genç, yaşlı
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