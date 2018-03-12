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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberleri hakkında açıklama

12 Mart 2018, Pazartesi 17:54
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) bazı basın yayın organlarında yer alan "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberlerinin gerçek dışı olduğu bildirildi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" başlığıyla bazı haberler yayımlandığı belirtildi.

Birtakım meslek odası mensuplarının beyanlarına dayandırılarak hazırlanan haberlerde, vatandaşların büyük bölümünün prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamadığı, bu nedenle acil servislere yüklenerek yoğunluğu artırdığı şeklinde mesnetsiz iddiaların bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu iddialar tümüyle asılsız ve gerçek dışıdır. Zira, Genel Sağlık Sigortası tüm vatandaşlarımızı kapsamak üzere kurulmuş bir sağlık güvence sistemidir. Sistem kendi içinde tutarlı ve sürdürülebilir olarak planlanmıştır. Genel Sağlık Sigortası'nda tekli prim sistemine geçilerek, kolay, anlaşılır ve yürütülebilir bir sistem kurulmuştur. Buna göre, herhangi bir şekilde çalışma hayatının dışında kalan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler ayda sadece 61 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilmektedirler. Bu miktarı ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ise ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, 18 yaşına kadar tüm çocuklarımıza, lise öğrencisi çocuklarımıza 20 yaşına kadar, üniversite öğrencisi çocuklarımıza 25 yaşına kadar ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir."

Genel Sağlık Sigortası'nın bu haliyle birçok dünya ülkesinin model almaya çalıştığı bir sistem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlarımız hak ettikleri sağlık hizmetini yerinde ve zamanında almaktadırlar. Vatandaşlarımızın sağlık güvenceleri konusunda herhangi bir mağduriyet veya sistemin işleyişine ilişkin herhangi bir zafiyet söz konusu değildir. Tüm vatandaşlarımızı, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanmaya, primlerini düzenli olarak ödemeye, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızı da devlet tarafından sağlanan ücretsiz sağlık güvencesinden yararlanabilmek için gelir testine başvurmaya davet ediyoruz."

AA

Etiketler: sgk
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