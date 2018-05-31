Gerçek enflasyon yüzde 39.2’ye ulaştı

Financial Times’ın yayımladığı analize göre, Türkiye’de gerçek enflasyon gösterilenden çok daha yüksek.

ABD’li profesör Steve Hanke, yıllık enflasyon oranının yüzde 39.2 olduğunu öne sürerken, enflasyon hesaplamasından hareketle faizin de yüzde 40’ın üzerinde olması gerektiğini belirtti. Türk Lirası’ndaki değer kaybını ve Türkiye’nin attığı adımları değerlendiren Financial Times gazetesi, Türkiye’ye dair dış borç ve kur endişelerinin yanı sıra enflasyonun düşük gösterildiği yönünde endişeler bulunduğunu aktardı. FT’de Jamie Powell imzasıyla yayımlanan yazıda ABD’li iktisat profesörü Steve Hanke, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının ardından gerçek enflasyonun yıllık yüzde 39.2’ye ulaştığını belirtti. *** Dolar yeniden kritik seviyenin üzerinde Düne 4.46 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde tekrar kritik seviye olarak görülen 4.50’nin üzerine çıktı. Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra’da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB’ye olan güveni tazelemesiyle önceki gün yüzde 2’den fazla değer kazanarak 4.45 seviyesinin altına indi. Dünya’nın aktardığına göre, dolar/TL dün tekrar yukarı yönlü hareketlendi ve kademeli olarak artış gösterdi. Kur öğle saatlerinde tekrar 4.50 seviyesinin üzerine çıktı. Euro/TL ise 5.25 civarında. (DHA) *** Tıklayınız: İhracat - ithalat rakamları açıklandı: Dış ticaret açığı arttı! TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomi savruluyor

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