Gerçek işsiz sayısı 6.3 milyon

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verileri, İŞKUR’un Eylül 2018 dönemi verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Temmuz 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdiği raporunu yayımladı.

Bütçe 56.7 milyar lira açık verdi

İşsizlik ve istihdama ilişkin olarak değerlendirmelerin yer aldığı raporda; işsizlikte patlama yaşandığı, dar tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 581 bine ulaştığı, kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 133 bine eriştiği, geniş tanımlı işsiz sayısının 6.3 milyonu aştığı, aktif sigortalı sayısının 270 bin azalmış olması gibi verilere yer verildi. TÜİK’in verilerine göre ise işsiz sayısı 3 milyon 531 bin. Raporda ayrıca, kadın işsizliğinin yüzde 14.3’e ulaştığı, genç kadın işsizlik oranının yüzde 25.6 olduğu, 1 milyon 30 bin üniversite mezununun işsiz olduğu, her yüz gençten 28’nin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı belirtildi.

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İşsizlik %10.8 oldu

TÜİK, 2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı.