"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Gerçek işsiz sayısı 6.3 milyon

15 Ekim 2018, Pazartesi 18:58
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verileri, İŞKUR’un Eylül 2018 dönemi verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Temmuz 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdiği raporunu yayımladı.

Bütçe 56.7 milyar lira açık verdi

İşsizlik ve istihdama ilişkin olarak değerlendirmelerin yer aldığı raporda; işsizlikte patlama yaşandığı, dar tanımlı işsiz sayısının 3 milyon 581 bine ulaştığı, kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 133 bine eriştiği, geniş tanımlı işsiz sayısının 6.3 milyonu aştığı, aktif sigortalı sayısının 270 bin azalmış olması gibi verilere yer verildi. TÜİK’in verilerine göre ise işsiz sayısı 3 milyon 531 bin.  Raporda ayrıca, kadın işsizliğinin yüzde 14.3’e ulaştığı, genç kadın işsizlik oranının yüzde 25.6 olduğu, 1 milyon 30 bin üniversite mezununun işsiz olduğu, her yüz gençten 28’nin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı belirtildi.

***

İşsizlik %10.8 oldu

TÜİK, 2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.2 puanlık azalış ile yüzde 19.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.1 puanlık artış ile yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı.

 

Etiketler: işsizlik
Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faturalarda ‘Dağıtım Bedeli’ muamması

    Gerçek işsiz sayısı 6.3 milyon

    Eskişehir'de şehit olan Özyolci ebediyete uğurlandı

    Trump'tan Türkiye ve Brunson açıklaması

    TRT’de üst düzey atama

    Gözler Başkonsoloslukta: Türk ve Suudi yetkililer, konsolosluğa geldi

    Pompeo, Kaşıkçı soruşturması için Suudi Arabistan'a gidiyor

    İspanya'dan Kaşıkçı için 'şeffaf ve acil soruşturma' çağrısı

    'İdlib'de kapsamlı ateşkese dönülmesini bekliyoruz'

    Yemen'de çocuklar tedavi göremiyor

    Meral Akşener, Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

    Dünyada her 9 kişiden biri aç

    Kral Selman, Kaşıkçı ile ilgili Riyad'da iç soruşturma başlattı

    Tahrir El Şam da İdlib mutabakatına uyacağını açıkladı

    Suudi Arabistan'dan yaptırımlara karşı misilleme tehdidi

    Emeklilikte yaşa takılanlara Türk-İş'ten destek

    Han el-Ahmer, İsrail yıkımlarına direniyor

    259 muhtar görevden uzaklaştırıldı

    Bütçe 56.7 milyar lira açık verdi

    Geçtiğimiz hafta 25 terörist etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Af düşünceleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hak ettin, ama Yeni Asya’cı olduğun için sana vermedik!”
    Genel

    Yandaşa var, muhalife yok
    Genel

    Bu kapandan çıkmalıyız
    Yeni Asya'dan Size

    Sıkıntıları yine okurlarımızla birlikte aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük şahsî okumalarımızı nasıl arttırabiliriz?
    Risale-i Nur'dan

    De ki: “Cenâb-ı Hak bana kâfidir”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    9 kişi, 4 ayrı araçla Başkonsolosluktan çıktı
    Genel

    Üstün yetenekli çocuklar nasıl yetiştirilmeli?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.